Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1434.08
ALTIN
DOLAR
9.4210
STERLİN
13.0409
EURO
11.0075
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...

Balıkesir’de 109 bin 481 kişi, sırası geldiği halde aşı olmadı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 15:32
0 Okunma
Balıkesir’de 109 bin 481 kişi, sırası geldiği halde aşı olmadı

BALIKESİR - BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in aşılamada 8'inci sıraya yükseldiğini açıkladı. Balıkesir’de sırası geldiği halde hiç aşı yaptırmayan 109 bin 481 kişi bulunurken, 2 ve 3'üncü doz aşılarını eksik yaptıran kişi sayısı ise 99 bin 715 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 1 milyon 240 bin 285 kişinin yaşadığı Balıkesir ili, aşılamada 8'inci sıraya yükseldi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları, bir an önce eksik doz aşılarını tamamlayıp, salgına karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir’de 1'inci doz aşısını olan 932 bin 399, 2'nci doz aşısını olan 849 bin 488 ve 3'üncü doz aşısını olan 285 bin 734 kişi olduğu açıklandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, zamanı gelmesine karşın 1'inci dozda 109 bin 481, 2'nci dozda 59 bin 750, 3'üncü dozda ise 39 bin 965 kişinin eksik aşı olduğunu ifade etti. Vali Hasan Şıldak, salgına karşı verilen mücadeleye ortak olarak hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için eksik aşıları olanları sağlık kuruluşlarına, aşıya davet ederek, “Vatandaşımız sayesinde aşılamada Türkiye genelinde 8'inci sıradayız. Aşılarını tam olarak yaptıran bütün vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bir an önce eksik doz aşılarımızı tamamlayıp salgına karşı önlemimizi alalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAşıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'deki heyelan sırasında büyük panik yaşadılar
Rize'deki heyelan sırasında büyük panik yaşadılar
İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, çupra ve kalkan bırakıldı
İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, çupra ve kalkan bırakıldı
Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı
Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans