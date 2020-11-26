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Başkan Böcek, kısa zamanda taburcu olabilir

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu, belirterek, “Makinelerden tamamen ayırdık. Şu an konuşabiliyor. Artık sesi de çıkıyor. Ne istiyorsa yiyip içebiliyor. Çok kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 10:51
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Başkan Böcek, kısa zamanda taburcu olabilir

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle AÜ Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındı.

'MAKİNELERDEN TAMAMEN AYRILDI'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Muhittin Böcek'in kısa süre içerisinde taburcu olacağını söyledi. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Durumu gayet iyi. Makinelerden tamamen ayırdık. Şu an konuşabiliyor. Artık sesi de çıkıyor. Bu anlamda ne istiyorsa yiyip içebiliyor. Çok kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Fizik tedavisi hala devam ediyor" dedi.

‘ALMANYA’YA GİTMESİNİN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’

Başkan Böcek'in her geçen gün iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, verilen fizik tedaviler sayesinde kaslarının güçlenmeye devam ettiğini aktardı. Başkan Böcek'in Almanya'da fizik tedavi göreceği iddialarıyla ilgili Prof. Dr. Özkan, “Almanya'ya gitmesinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yakınlarından böyle bir duyum almadım. Öyle bir plan ve istekleri yok diye biliyorum. Çünkü orada yapılması gereken her şey artık burada yapılabiliyor. Bu süreçte fizik tedaviyi güçlü bir şekilde alıyor. Bizim verdiğimiz rehabilitasyonlarla toparlayacağını düşünüyorum. Taburcu olduktan sonra evine gidebilir, evde tedavisi devam edebilir. Gerekiyorsa üniversitemizdeki aletlerle de yardımcı olunur" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen ÖzkanAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekKoronavirüs
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