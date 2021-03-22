Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
441.073
DOLAR
7.9221
STERLİN
10.8288
EURO
9.4151
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
45 zabıta memuru alacak
45 zabıta memuru alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...

BATMAN VALİSİ’NE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 11:31
0 Okunma
BATMAN VALİSİ’NE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ

Covid-19 döneminde Dünyayı saran virüs, Türkiye’de de görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yaptığı ilk açıklama ile başta il Valileri olmak üzere tüm kurumlara büyük görevler düşmüştü. Bu süreçte Batman ilinde yaşanan öz verili çalışmalar dikkat çekerken, Batman Valisi Hulusi Şahin’in koordineli çalışmaları ile vaka sayının önüne geçilerek çok az sayıda virüs salgını ile Batman’da rahat bir nefes almasını sağlamıştı.

A Haber Ajansı genel yayın yönetmeni, aynı zamanda dünya basın federasyonu üyesi olan Gazeteci Ferhat Aydoğan ise Batman Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret ederek Vali Şahin’e Covid döneminde titizlikle göstermiş olduğu üstün gayret ve çabasından dolayı Teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Hulusi Şahin ile bir araya gelen Gazeteci Ferhat Aydoğan yaptığı söyleşide; Vali Şahin, “Bizim için her şeyden önce insan ve sağlığı geliyor. Bu bilinçle İlimiz ‘de virüsün yayılmaması vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla azami gayreti gösteriyoruz. Mücadelemiz henüz bitmedi. Çalışmalarımız sürerken halkımızın başarımızı takdir etmesi onur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BATMAN VALİSİNE PANDEMİ TEŞEKKÜRÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneydoğu’nun Başarılı Ticaret Borsası Seçildi          
Güneydoğu’nun Başarılı Ticaret Borsası Seçildi          
Kısıtlamaya uymayan 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans