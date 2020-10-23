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Berlin'deki camiye polis baskınına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de bulunan Mevlana Camii'nde düzenlenen polis baskınını kınadı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2020 Cuma 08:06
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Berlin'deki camiye polis baskınına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camii'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır. Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez. Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez" denildi. 

'İZAHI MÜMKÜN OLMAYAN BİR HAKARETTİR'

Eylemin Almanya'nın başkentinde gerçekleşmesinin de manidar olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür. Bu baskın sadece Mevlana Camii'ndeki cemaate karşı değil, aynı zamanda, Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir harekettir. Ayrıca, Almanya'da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı ön yargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya'nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBerlinCamiBaskın
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