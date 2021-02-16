Bingöl'de dev Türk bayrağıyla teröre tepki

BİNGÖL - Terör örgütü PKK tarafından çeşitli tarihlerde kaçırılıp, alıkonulan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen asker, polis ve sivil 13 kişi için Bingöl'de bazı sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek terörü lanetledi. Dev Türk bayrağıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatana uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun PKK" sloganları atan grup, tepkilerini dile getirdi. Saat Kulesi önünde toplanan STK'lar adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği Başkanı Naim Tan, PKK'yı ve onlara destek veren siyasi uzantılarını binlerce kez lanetlediklerini söyledi.



Tan, terörle mücadelenin herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, "Terörle mücadele sadece devletin, hükümetin görevi değildir. Terörle mücadele hepimizin görevidir. Amasız, fakatsız, şartsız teröre hep beraber lanet okumalıyız. Bazı siyasi partiler terörün siyasi uzantılarından medet umuyor, siyasi kazanım bekliyor ve kol kola yürüyorlar. Buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz; HDP bir siyasi parti değil, PKK terör örgütüne eleman ve lojistik destek sağlama kampıdır. HDP, terörün kendisidir. Onun için derhal kapatılmasını talep ediyoruz. Hükümetten ve devletimizden beklentimiz terörle ve teröristle mücadele kesintisiz ve en sert şekilde devam etmelidir. Kim teröre, eylemleri ve söylemleri ile destek veriyorsa en sert şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.