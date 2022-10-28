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Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

28 Ekim 2022 Cuma 15:13
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı

MUĞLA - Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ekim saat 11.00’de Bodrum açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 21.35’te Bodrum açıklarında, bu defa lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit edilip, ekipler bölgeye sevk edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenBodrumYunanistan
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