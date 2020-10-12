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Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı

Bolu'da, son 1 yıl içinde 45 noktada çıkan orman yangını nedeniyle toplam 180 hektarlık alan zarar gördü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2020 Pazartesi 14:06
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Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı

BOLU - Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son 1 yılda 45 farklı noktada orman yangını çıktı. Kent merkezi ve ilçelerdeki orman yangınlarında can kaybı olmadı. Ayrıca yangınlar, yerleşim alanlarındaki yapılarda da hasara neden olmadı. Yangınlarda toplam 180 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan Bolu'da bu yılın en büyük yangını, 27 Eylül'de başlayıp, 2 gün süren, Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyündeki yangın oldu. Yangında 132 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangında zarar gören ormanlık alanların ağaçlandırılacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluOrman Yangını
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