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Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kısıtlamaların ardından kentte pozitif vakaların geçen aya oranla yüzde 80, hastane yatışlarının yüzde 40 seviyesinde düştüğünü söyleyerek, vatandaşa teşekkür etti. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında da Bolu'daki koronavirüs risk haritasının, kırmızıdan yeşile döndüğü görüldü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2020 Salı 15:53
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Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü

BOLU - Bolu Valisi Ümit, kısıtlamaların ardından kentte iyiye giden koronavirüs tablosu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, çok güzel gelişmeler olduğunu dile getirerek, "Entübe yüzde 27'nin üzerinde. Yoğun bakımda yüzde 30'un üzerinde. Hastane yatışları yüzde 40'ın üzerinde. Pozitif vakaların tespitinde yüzde 80'in üzerinde olumlu gelişmeler var. Yani önceki aya göre pozitif oranı yüzde 80 seviyesinde azaldı. Önceki aya göre hastane yatışları yüzde 40 seviyelerinde azaldı. Yoğun bakım ve entübe yatışlarında yüzde 30'a varan düşüşler var. Ama önceki aylardan gelen programlar nedeniyle hastalarımız devam ediyor. Kısacası tedbirler hayat kurtarıyor. Buna göre tedbirler bir tercih değil. Bir zorunluluktur. Tedbirlere tam olarak uyduğumuzda inşallah bu işi hep birlikte başaracağız" dedi.

Kurallara uymanın önemini anlatan Vali Ümit, "Her hal ve şartta her durumda tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Yaklaşık 1 sene oldu. Hala bu süre içerisinde bazı şahıslardan bu konuyu hafife ve basite alan ifadeler duyuyoruz. Bazı yorumlar, analizler duyabiliyoruz. Bu fiili bir gerçek. İnsanları kaybediyoruz. Daha fazla kaybetmemek için tedbirlere tam olarak uymamız lazım. Bunun ciddiyetini anlamak için illa kendimiz hasta olmamız ve yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Ortada bir gerçek var. Bu gerçek de tedbirleri zorunlu kılıyor. Özellikle ben Bolulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Hemen hemen her konuda olduğu gibi bu hususta da bizi desteklediler. Bıkmadan usanmadan bu zamana kadar, sağlık görevlilerimiz, emniyet görevlilerimiz ve jandarma ile diğer tüm kamu çalışanlarımız çok emek verdiler. Ama vatandaşlarımız da bizi hep destekledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan HES uygulamasında bulunan koronavirüs risk haritasında Bolu bölgesinin kırmızıdan yeşile döndüğü görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluVaka SayısıRisk Haritası
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