Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1400
ALTIN
469.997
DOLAR
8.2546
STERLİN
11.4876
EURO
9.9729
Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
Sebze tohumculuğu üretim tesisi...
76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
76 adet taşınmaz ihale...
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli...

Bolu Dağı Tüneli'nden iki günde 100 bini aşkın araç geçti

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma öncesi 2 günde 100 bini aşkın araç geçiş yaptı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Nisan 2021 Cuma 15:16
0 Okunma
Bolu Dağı Tüneli'nden iki günde 100 bini aşkın araç geçti

BOLU - 17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu. Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük kısıtlama sürecini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı 2 günde 100 bini aştı. Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma süreci öncesinde 28 Nisan günü 40 bin, 29 Nisan günü ise 60 binin üzerinde araç geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iki Günde 100 Bini Aşkın AraçBolu Dağı Tüneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler, çapa yapıp, otları temizledi
Tam kapanmanın ilk gününde kadın işçiler, çapa yapıp, otları temizledi
Manisa'da, özel harekat destekli denetim
Manisa'da, özel harekat destekli denetim
İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans