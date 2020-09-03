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Boşanma aşamasındaki astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürüp intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki astsubay Köksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı. Doğru,işyeri önünde tartıştığı eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper R.’yi tabanca ile öldürüp, işyeri çalışanı Gizem Önal’ı da yaraladıktan sonra intihar etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2020 Perşembe 09:59
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Boşanma aşamasındaki astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürüp intihar etti

Olay, dün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru’nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı.

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru’nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.’ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru’nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal’ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. önel, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirGaziemirCinayetIntihar
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