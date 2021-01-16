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"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak." dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:36
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"Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinde bugün açılışı yapılacak olan Manisa'daki enerji yatırımlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan'ın mesajında, "Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanManisaEnerji
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