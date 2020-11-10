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Bursa'da yürürken sigara içmek yasaklandı

Bursa Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde kamuya açık alanlar ile cadde ve sokaklarda yürürken sigara içilmesini yasakladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2020 Salı 13:02
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Bursa'da yürürken sigara içmek yasaklandı

BURSA - Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre, Bursa genelinde kalabalık cadde, sokak ve alanlar ile tüm pazar yerlerinde maske kullanımını ihlal ederek, bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle, yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla maskelerin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde belirlenen kalabalık cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaYürürken Sigara IçmekYasakKoronavirüs Tedbirleri
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