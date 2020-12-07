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Çakıcı’nın Yakınlarından “Mehmet Eymur” Açıklaması ve Sert Sözler

İnfaz yasası ile tahliye olan Alaattin Çakıcı son günlerde Twetter’da paylaşımları ile yankı uyandırırken son olarak yakın arkadaşı Üzeyir Çakmaktaş ve Yeğeni Bora Toprak Twetter hesaplarından MİT’çi Mehmet Eymur’un ,T24 haber Sitesi’nden Faruk Bildirici’ye Alaattin Çakıcı hakkında yaptığı açıklamaya çok sert bir dille cevap verdiler. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2020 Pazartesi 11:09
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Çakıcı’nın Yakınlarından “Mehmet Eymur” Açıklaması ve Sert Sözler

Çakıcı’nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş’dan yapılan açıklama şöyle;

Amerikan ajanı,CiA’nın köpeği eski MİT’çi Mehmet Eymur’un ,T24 haber Sitesi’nden Faruk Bildirici’ye Alaattin Çakıcı hakkında kendisinin aynı siteye daha önce yapmış olduğu
Açıklamaları da tekzip eden tamamen yalan ve iftira dolu bir açıklama yapmış????
Mehmet Eymür’ün bu kadar da olmaz denilecek yalanlarından biri de Alaattin Çakıcı’nın İstanbul Şişli’de uğradığı,5 kurşun yarası aldığı saldırıyı “öyle bir şey yok ”diyerek inkâr etmesidir.
Bu müfteri bir de istihbaratçı olacak????
CİA’ya bilgi vermekten Türkiye’ye vakit bulamayan bu sözüm ona istihbaratçı adı geçen olayı Şişli Emniyetine, Şişli Etfal Hastanesine sorsa ve ayrıca hapishane kabulünde yapılan yara izi tutanağına baksa olayın doğruluğunu görecekti. Bunu yapmayıp adice yalana başvurdu????
Bunun adı itibar suikastıdır; bilerek, kasten yapılmıştır. Bu çirkin saldırı son günlerde yaşanan Alaattin Çakıcı-Kemal Kılıcdaroğlu gerilimiyle de bağlantılıdır; Alaattin Çakıcı üzerinden geliştirilen kurgu ve provokasyona Mehmet Eymür’ün de dâhil olması komplonun boyutunu ve tuzağın hangi odakça organize edildiğini daha net gösteriyor.
Aşağıdaki haber, Mehmet Eymür’ün 7 Kasım 2014 yılında T24’e yaptığı kendisini yalanlayan açıklamasıdır????

https://t24.com.tr/amp/haber/mehmet-eymur-mitten-hiram-abas-ile-alaattin-cakici-ermenileri-oldurdu

Çakıcı’nın Yeğeni Bora Toprak’ın Açıklaması

Mehmet Eymur denen CIA ajanı yıllardır CIA’ye köpeklik yaparsın ve ilk eşin Amerikalı CIA ajanına kaçtığı halde CIA adına 40 yıldır bu Devlete yaptığın ihanet ve her iki MİT raporunda bile solcu gazetecileri kullanarak Devletin gizli sırlarını ifşa etmiş bir hainsin. Bunu bütün Türk Milleti biliyor.Bu Devletin beka sorunu varken Cumhur ittifakının karşıtı olan üst akıl ve senin hizmet ettiğin yerle birlikte hizmet etmektesin.Bu yaşına gelmişsin öbür dünyada bunların hesabını ödeyeceğin hiç aklına gelmiyor mu,beyni sulanmış bunak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 07.12.2020 11:14
Anahtar Kelimeler:
Mehmet EymurÇakıcının Yakınlarından Mehmet Eymur Açıklaması Ve Sert SözlerAlaattin Çakıcı
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