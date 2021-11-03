"Çalışmalara başlaka için süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Varank, pandeminin başından bu yana, imalat sektörlerindeki kayıtlı istihdamın 675 bin kişi artarak 4 milyon 700 bini bulduğunu belirterek, ekim ayı itibariyle 12 aylık ihracatının 215 milyar doları aştığını söyledi. Bakan Varank, pandeminin tüm belirsizliklerine rağmen yatırım iştahının çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Yılın ilk 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenledik. Bu dönemde, yeni faaliyete geçen sanayi işletmesi sayısı önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artarak 12 bin 161 oldu. Buradaki her 4 işletmeden biri orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer aldı. Üretim, ihracat ve inovasyon öncülüğünde yakaladığımız sağlıklı büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz" diye konuştu.



'20 GWH'LİK PİL YATIRIMI YAKIN ZAMANDA GEMLİK'TE BAŞLAYACAK'



Bakan Varank, yerli otomobil projesinin de emin adımlarla ilerlediğini kaydederek, "Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere, ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık" dedi.



AZİZ SANCAR, GENÇ ARAŞTIRMACILAR YETİŞTİRECEK



Bakan Varank, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in küresel bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, şunları söyledi:



"İlk yılında 14 kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 20 bin genç başvurmuştu. Bu yıl 36 kategorideki yarışmalara 111 ülkeden 200 binin üzerinde başvuru aldık. TEKNOFEST'i önümüzdeki yıl Karadeniz'e taşıyarak, milli mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da düzenleyeceğiz. Ayrıca düzenleyeceğimiz 'TEKNOFEST Azerbeycan' ile organizasyonumuzun küresel marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız. Dünya bilim camiasınca yakından takip edilen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na 2022 yılında Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız. Sanayi Doktora Programıyla bin 162 doktora öğrencisinin yetişmesini ve sanayide istihdamını teşvik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel davetiyle TEKNOFEST'e gelerek bizleri onurlandıran, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'ın adıyla yeni bir 'Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı' başlattık. Kendisi de bir TÜBİTAK burslusu olan Aziz hocamız, bizzat seçeceği genç araştırmacıları kendi laboratuvarında yetiştirecek. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile çalışmalarını ülkemize taşıyan 127 öncü bilim insanı vizyoner projeler yürütüyor. Önümüzdeki dönemde aynı programla dünya çapında 100 lider bilim insanını daha ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



'SANAYİ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK 23 BİN DENETİM YAPTIK'



Bakan Varank, bakanlığın sorumluluğundaki piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü kaydederek, "Yılın ilk 9 ayında sanayi ürünlerine yönelik 23 binin üzerinde denetim yaptık. Bu denetimlerde teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 binden fazla ürün için 6 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. Benzer şekilde, yasal metroloji faaliyetlerimiz kapsamında 1 milyon 300 binin üzerinde ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirdik. Aykırılık tespit edilen 85 bin ölçü aleti için yaklaşık 4,5 milyon lira para cezası uyguladık. Akaryakıt ve LPG sayaçları ile tartı aletleri ve taksimetreler en fazla ani denetim yaptığımız ölçü aletleri arasında. Yaptığımız ani denetimlerde; 215 bin akaryakıt ve LPG sayacından 4 bin 85'inde, 17 bin tartı aletinden 306'sında ve 3 bin 149 taksimetreden 158'inde aykırılık tespit ederek cezai işlem yürüttük" dedi.



'FAZ-3 İÇİN SÜREÇLERİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ'



Bakan Varank, kendisinin de gönüllü olduğu VLP aşısıyla ilgili de, "Covid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" diye konuştu.