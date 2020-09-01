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Çanakkale'de, yeni sezonun ilk gecesi 25 ton sardalya avlandı

Çanakkale'de yeni av sezonunun ilk gecesi bereketli geçti. Gece yarısı 'vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçıların yüzünü, avladıkları sardalya güldürdü. 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesiyle yoğun geçen gecede iki kez ağlar denize bırakıldı ve toplam 25 ton sardalya avlandı. 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2020 Salı 10:12
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Çanakkale'de, yeni sezonun ilk gecesi 25 ton sardalya avlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de yeni av sezonu için uğurlanan gırgır teknelerinin reisleri, 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Kuzey Ege Denizi'ne avlanmaya gidilen 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinden av sezonunun ilk dakikalarında ağlar sardalya için denize bırakıldı. Gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, balık bulucu radardan sardalya sürüsü tespit etti ardından ağların denize bırakılması anlamına gelen 'mola' anonsunu yaptı. Gırgır teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise tayfa, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 5 ton sardalya, vakumlama sistemiyle güverteye alındı.

'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinden ilerleyen saatlerde ikinci kez denize bırakılan ağlardan bu kez 20 ton sardalya çıktı. Ağların haznesindeki balığın vakumlama sistemiyle güverteye aktarılması 15 dakika sürdü. Güvertedeki 11 balık gözünün tamamı doldu. Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaşan teknedeki sardalyalar, kasalanarak, araçlara yüklenip, farklı illerdeki balık hallerine gönderildi. 

Tekne sahibi ve kaptanı Nadir Karabiber, yeni av sezonuna çok çalışarak hazırlandıklarını söyledi. Av sezonunun ilk dakikalarında denk gelen kısmetleri için ağları denize bıraktıklarını belirten Karabiber, "Mutluyuz, umutluyuz. Allah'a şükürler olsun ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı ucuz şekilde yedirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 

Teknenin kaptanlarından Naci Karabiber ise "Birinci operasyonumuzda 5 ton balık çıkmıştı. İkinci operasyonumuzda 20 ton kadar balık çıktı. Vatandaşlarımıza taze ve ucuz balık yedireceğiz. Bu akşam 25 ton balık topladık. Allah'ın izniyle yeni av sezonunun ilk gecesine çok iyi başladık. İnşallah böyle devam eder" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Av SezonuBalıkçılar25 Ton Sardalya AvlandıÇanakkale
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