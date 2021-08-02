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Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, evladımızla gurur duyuyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28
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Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, evladımızla gurur duyuyoruz

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

3 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'taki yangın felaketinde kucağında taşıdığı koyunu ile yangın bölgesinden uzaklaşan çocuğun Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez ` in hemşerisi Ceylanpınarlı Ahmet Delen olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kişinin ölümüne çok sayıda da kişinin yaralanmasına neden olan yangının simge ismin Ceylanpınarlı Ahmet olduğunu ülke kamuoyuna açıklayan Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez, evladımızla gurur duyuyoruz dedi.

Ülkenin pek çok ilinde başlayan can ve mal kayıplarına neden olan yangınların felakete dönüştüğü illerden biri olan Manavgat'ta yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu tahliyeler yapıldı. O esnada kucağında taşıdığı koyunu ile yangın bölgesinden uzaklaşan bir çocuk görüntülendi. Yüzünde maskesi, kendi ağırlığında bir koyunu kucaklayan çocuğun fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşım yapılan karelerden biri oldu.

Kendi canının dışında hayvanların da canını korumak için çaba sarf eden çocuğun ailesiyle Manavgat'ta yaşayan Ceylanpınarlı Ahmet Delen olduğu öğrenildi.

Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemez `de Delen'in fotoğrafını paylaşarak "Şanlıurfa Ceylanpınarlı yüreği dağlar kadar büyük kahraman evladımız AHMET DELEN seninle gurur duyuyoz" diye yazdı

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Çevre Ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan SöylemezEvladımızla Gurur Duyuyoruz
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