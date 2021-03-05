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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de acil şifa dileğinde bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2021 Cuma 09:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a giderken Bitlis'in Tatvan ilçesine kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için Twitter hesabından açıklamada bulundu. 11 vatan evladının şehit düştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisAskerşehitHelikopterKazaCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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