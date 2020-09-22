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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yapısını eleştirerek, "BM sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı adil de sürdürülebilir de değildir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2020 Salı 08:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 75’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Mesajına BM’nin kuruluşunun 75’inci yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümlerinin bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için de değerli birer fırsat olduğuna dikkati çekti. BM’nin 75’inci yaşının da tüm dünya için böyle bir fırsata vesile olmasını dileyen Erdoğan, "İnsanlık olarak koronavirüs salgını başta olmak üzere sağlığımızı, ekonomimizi, toplumsal barışımızı ve geleceğimizi etkileyen birçok önemli sorunla yüzleşiyoruz. Dünya genelinde 170 milyon insanın acil yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Açlık çekenlerin sayısı 820 milyonu aşarken, 70 milyondan fazla insan da çatışma ve baskılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Covid-19 salgını maalesef dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskin hale getirmiştir" diye konuştu.

'DÜNYANIN MİLLİ GELİRE GÖRE EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKESİYİZ'

Türkiye'nin salgın sürecinde diğer ülkelere yaptığı yardımlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkesi olarak, elimizdeki tüm imkanlarla salgının yol açtığı sıkıntıları hafifletmeye çalıştık. Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik. Aşırı kazanç hırsı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin yeni metotlarla devam ettirilmek istenmesi, küresel sistemin adalet dağıtmasının önündeki en büyük engeldir. Suriye, Filistin, Yemen, Afganistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde bir türlü sağlanamayan istikrar, bunun ispatıdır" dedi.

'KONSEY YAPISI ADİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Mesajında BM sistemindeki eksikliklerin de altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. BM sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir konsey yapısı adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir konsey mimarisi insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır. BM Genel Kurulu’nun da güçlendirilmesi ve canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacaktır."

'İSTANBUL'UN BM MERKEZİNE DÖNÜŞMESİ BARIŞA DESTEK VERECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un BM merkezine dönüşmesinin önemini de vurgularken sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul’un bir BM merkezine dönüşmesi, küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir. 75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Volkan Bozkır’ın üstlenmesi Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şanstır. Türkiye’ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. BM sistemine desteğimizi ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanABBM
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