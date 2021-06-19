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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2021 Cumartesi 09:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir suüstü hedefini vurdu. Milli üretim TCG Kınalıada’dan yapılan ve tam isabetle sonuçlanan atış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Paylaşımda, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin hedefi tam isabetle vurduğu anında görüntüsü de yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAtmaca Gemisavar FüzesiCumhurbaşkanı
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