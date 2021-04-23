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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Şehit Diplomatlar Sergisi'

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, 24 Nisan'da Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı olarak, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar için 'Şehit Diplomatlar Sergisi' açacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Nisan 2021 Cuma 09:35
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Şehit Diplomatlar Sergisi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi', ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının ilk şehitlerinin görev yeri olan Los Angeles'ta 24 Nisan 2021 tarihinde açılacak. Sergi, İstanbul Sirkeci Garı'nda da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1973 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesinin, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olduğu belirtildi. ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşının şehit olduğu; toplamda 77 can kaybının yaşandığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Şehit Diplomatlar' Sergisinin, 1973- 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adandığı kaydedildi. Sergi, Los Angeles'ta 24- 26 Nisan, İstanbul Sirkeci Garı'nda ise 24 Nisan- 30 Mayıs tarihleri arasında açık olacak.

SİSTEMATİK VE ÖRGÜTLÜ TERÖR SALDIRILARI

Açıklamada, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırılarının ve suikastların sergide tüm detaylarıyla anlatılacağı belirtildi. Sergide, teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke ve şehir bazlı grafikler ve tarih şeridi ile gösterildiği panoların yer alacağı ifade edildi. Sergide ayrıca şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğraflarıyla birlikte hikayelerine yer verilen özel görsellerin bulunduğu aktarıldı.

Türkiye'nin 1915 olaylarına dair gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmaların da bulunacağı belirtilen sergide, Sözde Ermeni soykırımı iftirasının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı tarih olan 24 Nisan'da düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanlığı24 NisanŞehit Diplomatlar Sergisi
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