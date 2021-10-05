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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2021 Salı 12:10
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Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.54'te Ege Denizi’nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.77 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ilçe merkezini yanı sıra denize kıyısı olan Yazı, Cumalı, Yaka ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Datça AçıklarıDeprem
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