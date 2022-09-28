Datça'da 73 kaçak göçmen kurtarıldı; 1 organizatöre gözaltı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik botlar içinde geri itilen 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 1 organizatör şüphelisi yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, 3 ayrı kaçak göçmen ihbarı aldı. Dün saat 07.00 sıralarında yapılan ilk ihbarda görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki 53 kaçak göçmeni kurtarıldı. 2'nci ihbar ise yine aynı saatlerde geldi. Bir kez daha denize açılan Sahil Güvenlik ekipleri, bu kez de Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen başka lastik bot içindeki 10 kaçak göçmeni kurtardı. Olayla ilgili 1 organizatörlük şüphelisi, gözaltına alındı. Datça Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00 sıralarında gelen 3'üncü ihbarda da Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki 10 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatörlük şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.