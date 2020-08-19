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Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yüzmek için gittikleri plajdan dönen baba-kızın içinde bulunduğu otomobil, şarampole düşen aracı kaldırmak için duran vince çarptı. Kazada otomobil sürücüsü baba Habil Kutluay (70) hayatını kaybetti, kızı Damla Kutluay (40) ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:33
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Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı

Burhaniye ilçesinde, saat 11.00 sıralarında yaşanan kaza iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Habil Kutluay ve kızı Damla Kutluay, sabah saatlerinde denizde yüzmek için plaja gitti. Baba-kız, daha sonra evlerine dönmek için Habil Kutluay'ın kullandığı 16 F 8649 otomobil ile yola çıktı. Ancak baba-kızın otomobili, evlerine bir kilometre kala, şarampoe düşen bir aracı kaldırmak için yol kenarında duran 10 RH 775 plakalı vince arkadan çarptı.

Kazada, Habil Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Damla Kutluay ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla Kutluay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kazanın ardından polis, adı açıklanmayan vinç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBurhaniyeBabakızTrafik Kazası
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