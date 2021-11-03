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Denizli'de 1294 siteye erişim engeli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2021 Çarşamba 14:17
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Denizli'de 1294 siteye erişim engeli

DENİZLİ - DENİZLİ'de jandarmanın ekim ayında yaptığı çalışmada tespit edilen 901 yasa dışı bahis, 325 müstehcen yayın, 64 oltalama ve 4 de uyuşturucu maddeyi özendiren internet sitesine erişimin engellenmesinin sağlandığı bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, internette yasa dışı bahis, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirici, müstehcen içerikli suç teşkil eden paylaşımlar, zararlı yazılım barındıran oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgileri ve sosyal medya hesaplarını ele geçirme amacıyla açılan sitelere yönelik ekim ayı boyunca çalışma yaptı. Siber Suç uzmanları tarafından yapılan araştırmalarda Denizli'den ulaşım sağlanan 901 yurt dışı üzerinden yayın yapan yasa dışı bahis sitesi, 325 müstehcen yayın, 64 oltalama ve 4 de uyuşturucu maddeyi özendirme sitesi olduğu tespit edildi. Tespitin ardından toplam 1294 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliSiteErişim Engeli
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