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Digivega’ya Kristal Elma!

Performans odaklı Yeni Nesil Kreatif Ajans Digivega’nın, AKUT Arama Kurtarma Derneği için hayata geçirdiği #BirIşıkVar isimli kampanyası Bronz Kristal Elma Ödülü kazandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:26
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Digivega’ya Kristal Elma!

DİNÇER KARACALAR

Digivega, sosyal medya iletişimi ve kreatif süreçlerini yürüttüğü AKUT Arama Kurtarma Derneği için 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. Yılında başlattığı Bir Işık Var isimli dijital projesiyle Kristal Elma’da Sosyal Sorumluluk İletişimi bölümünde Bronz Kristal Elma ödülüne layık görüldü.

Melek Mosso ve No.1(Can Bozok)‘in sevilen şarkısı “Hiç Işık Yok, Farkındayım“ı Tüm tedbirleri aldığımızda bir ışık var!“ cümleleriyle deprem bilincine dikkat çekmek için uyarlayan ve deprem bilincine dikkat çekmek için herkesi kırmızı giymeye davet eden kampanya, AKUT’un da ilk sosyal medya ödülü olarak tarihe geçti.

Sektörde 10 yılı aşkın süredir tecrübesi olan, ulusal ve uluslararası birçok markaya hizmet veren Digivega, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında böyle bir kampanyaya imza atmış olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Yüksek performans ve doğru iletişim için 360 derece kreatif dijital çözümler üreten Digivega, deneyimli ekibiyle birlikte Dijital, ATL/BTL, Kreatif, E-ticaret, Marka Yönetimi, Marka Stratejisi Geliştirme, Marka İletişimi, PR, Etkinlik ve Prodüksiyon alanlarında perakende, finans, otomotiv, medikal, filo kiralama, kozmetik, sanat ve turizm sektörlerinde yerli ve yabancı müşterilerine tam hizmet ajansı olarak hizmet vermektedir.

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Digivegaya Kristal Elma
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