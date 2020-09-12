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Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bahreyn'in, İsrail ile diplomatik ilişki kurma kararı hakkında, "İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 11:40
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Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail kararını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Söz konusu adım, Filistin davasının savunulması çabalarına yeni bir darbe vuracak ve İsrail'i Filistin'e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir" denildi.

Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin tek yolunun Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçtiği belirtilen açıklamada, "Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

DHA

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MSB
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