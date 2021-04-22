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Dışişleri Bakanlığı'ndan INCB üyelik seçimi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliğine üçüncü kez seçildiğini duyrudu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Nisan 2021 Perşembe 09:40
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Dışişleri Bakanlığı'ndan INCB üyelik seçimi açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Merkezi Viyana'da bulunan INCB 2022- 2027 dönemi üyelikleri için 20 Nisan 2021 tarihinde BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'de gerçekleştirilen seçimlerde ülkemizce aday gösterilen Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü söz konusu göreve üçüncü kez seçilmiştir. Prof. Dr. Sevil Atasoy'un INCB'nin faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıINCB
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