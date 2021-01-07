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Dışişleri: Endişeyle takip ediyoruz

​​​​​​​Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yükselen tansiyon ve Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından yazılı açıklama yaptı. açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ocak 2021 Perşembe 09:12
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Dışişleri: Endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD kongresinde bugün meydana gelen olaylar ve başkent Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpSenatoGösteriDışişleri BakanlığıTürkiye
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