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Dışişleri'nden 'Azerbaycan' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Bugün 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye ile çok daha güçlü bir Azerbaycan mevcut olup, iki ülkenin kardeşliği ve yakın iş birliği, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline gelmiştir" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ocak 2022 Cuma 10:32
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Dışişleri'nden 'Azerbaycan' mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yıl dönümünün kutlandığı belirtildi. Açıklamada, "Azerbaycan, Cumhuriyetimizin 68'inci yıldönümünü kutladığımız 29 Ekim 1991 tarihinde, uluslararası camianın eşit haklara sahip bir üyesi olduğuna dair iradesini kuvvetli biçimde ortaya koymuş ve o gün bize adeta çifte bayram yaşatmıştır. Nitekim Türkiye, vakit geçirmeksizin Azerbaycan Cumhuriyeti’ni resmen tanımış ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yeniden Diplomatik İlişkiler Tesisi Hakkındaki Protokol’ün imzalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler başlatılmıştır. Bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Azerbaycan ile diplomatik ilişki kuran ilk ülke Türkiye olmuştur" denildi. 

Türkiye'nin 30 yıl boyunca iyi günde, kötü günde Azerbaycan'ın yanında olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Bunu, kahraman Azerbaycan Ordusu’nun 44 günlük Vatan Muharebesi'yle topraklarını işgalden kurtarması sonrasında duyduğu büyük sevinçle bir kez daha göstermiştir. 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine çıkartılan ilişkilerimizi şekillendiren bu irade, bundan sonra da devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz' ifadesine ve Umummillî Lider Haydar Aliyev’in dile getirdiği 'tek millet, iki devlet' şiarına yakışan yaklaşım da budur. Bugün 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye ile çok daha güçlü bir Azerbaycan mevcut olup, iki ülkenin kardeşliği ve yakın iş birliği, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline gelmiştir. Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30’uncu yıldönümünü kutlarken, geleceğe güvenle bakıyor, ortak refah ve kalkınma yolunda birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıAzerbaycan
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