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Dışişleri'nden IKBY'nin anlaşmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nca, Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Anlaşmanın, DEAŞ, PKK terör örgütü ve uzantılarının köklerinin kazınmasını, Ezidiler ile diğer bölge halkının güven içinde yurtlarına dönmelerini sağlayacak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2020 Cumartesi 16:32
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Dışişleri'nden IKBY'nin anlaşmasına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında Sincar'da güvenlik ve idare konularında dün bir anlaşma imzalandığı anımsatıldı. Açıklamada, "Anlaşmanın, Sincar’da Irak makamlarının otoritesinin yeniden tesis edilmesini, DEAŞ, PKK terör örgütü ve uzantılarının köklerinin kazınmasını, önce DEAŞ’ın, bilahare PKK ve uzantılarının ağır zulüm ve baskılarına maruz kalan Ezidiler ile diğer bölge halkının güven içinde yurtlarına dönmelerini sağlayacak şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, Sincar‘da ve terör örgütünün varlık gösterdiği Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terörle mücadele için Irak makamlarıyla işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar vurguluyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIKBYIrak
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