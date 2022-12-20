Diyanet'ten, Hz. Muhammed ve hafızlara hakarete suç duyurusu

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim hafızlarına yönelik hakaretle ilgili, "Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.



Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde 'senaryo yazımı' dersi veren Uğur Kutay'ın, Hz. Muhammed'e yönelik sözleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir öğretim üyesi alemlere rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s), bir gazeteci ise ümmetin en şereflileri Kur'an hafızlarına hakaret etmiş. Çok yazık. Keşke anlamaya çalışsaydılar, severlerdi. Yapılan hakaretler için Başkanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



AVUKATLARDAN SUÇ DUYURUSU



Uğur Kutay hakkında, Ankara bir grup avukat ve vatandaş da suç duyurusunda bulunup açıklama yaptı. Avukat Mikail Yılmaz, "2547 sayılı 'Yükseköğretim Kanunu'nun 'Disiplin ve Ceza İşleri' başlıklı 53'üncü maddesinin 6'ncı fıkrası 'c' bendine göre; kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarma sebebidir. Şahsın söylediği küstahça sözlerin, kanunda ifadesi bulan yüz kızartıcı ve utanç verici bir hareket olduğu açıktır. Halkımız Uğur Kutay isimli şahsın kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağını takip edecektir. Bu konuda devlet erkanının milletin vicdanına ses vermesi ve gereğini yapması gerekmektedir. Adaletin tecelli etmesi yetmez. Bunun halka da gösterilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.