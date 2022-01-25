Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,925.17
ALTIN
800.05
DOLAR
13.54
STERLİN
18.25
EURO
15.29
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...

Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ocak 2022 Salı 14:21
Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı

 DİYARBAKIR - Diyarbakır’da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır- Siverek ve Diyarbakır- Bingöl kara yolları ulaşıma açıldı. 

Kentte etkili olan kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün önce Diyarbakır-Siverek ile Diyarbakır-Bingöl kara yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yollarda ulaşım bugün yeniden sağlanmaya başlandı. Yollarda araçlarında mahsur kalanlar Karayolları, belediye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bu arada, Kulp ilçesi kırsalında bir hastaya evinde müdahale ettikten sonra dönen ambulans, kara saplandı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkarttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKara Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği kuruluyor
Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği kuruluyor
Eskişehir, sıfırın altında 13 dereceyle buz kesti
Eskişehir, sıfırın altında 13 dereceyle buz kesti
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar arttı
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vakalar arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans