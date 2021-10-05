DKMP'den 'tehlike arz eden hayvanlar' ile ilgili açıklama

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmeden önce sahiplenilmiş olan 'tehlike arz eden hayvanlar'la ilgili yürütülen; sahiplendirme, kısırlaştırma ve yurt dışından ülkeye giriş işlemleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.



DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (l) bendinde yer alan tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili değişikliklerin de söz konusu düzenlemede yer aldığı belirtildi.



Yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kamuoyunda, yeni düzenleme öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanlarla (Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezleri) ilgili olarak yürütülen sahiplendirme, kısırlaştırma, yurt dışından yurda girişleri gibi işlemlerle; hakkında bakımevlerine gönderme kararı verilmişse bakımevinden iadesi gibi pek çok konuda bazı soruların gündeme geldiği ifade edilerek, merak edilen sorular cevaplandırıldı.



KISIRLAŞTIRMA İÇİN 4 AYLIK OLMALARI BEKLENECEK



5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçici üçüncü maddesi kapsamında 14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların 6 ay içerisinde kısırlaştırılıp kayıt altına alınması yükümlülüğüne ilişkin olarak, süre bitiminde kısırlaştırılacak olgunluğa gelmeyen yavrulara nasıl bir işlem uygulanacağına ilişkin, "Bahsi geçen Kanun maddesinde 'Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir' hükmü bulunmaktadır. Bu doğrultuda süre bitiminde söz konusu yavrular kısırlaştırılacak olgunluğa gelmemiş olsalar bile kısırlaştırılmaları için dört aylık olmaları beklenebilecektir" denildi.



SAHİPLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL



14 Temmuz'dan önce sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların gebe olanlarından elde edilecek yavruların başkalarına sahiplendirip sahiplendirilemeyeceğine ilişkin ise, "Bahsi geçen Kanun maddesinde '14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür' hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu hayvanların veya bu hayvanlardan elde edilecek hayvanların sahiplenilmesi ve sahiplendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.



ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLEMEZ



14 Temmuz'dan önce sahiplenilmiş olan tehlike arz eden hayvanların sahipleri ile birlikte yurt dışından Türkiye'ye girişine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin de, "Kanunun geçici üçüncü maddesinde yer alan '14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür' hükmü gereğince bahsi geçen hayvanlar kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış olsalar bile ülkemize girişlerine izin verilemez" denildi.