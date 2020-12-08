Doğal afetlere karşı SMS ile uyarılacaklar!

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan veri paylaşımı ve işbirliği protokolü imza törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Bakan Pakdemirli, 2019 yılında gerçekleştirilen Tarım-Orman Şûrası kararlarından birinin de meteorolojik bilginin, üretimin her aşamasında kullanılmasıyla ilgili olduğunu, bu meteorolojik veriler sayesinde, üretim, ürün planlaması ve verilerin takibi ile tarımsal faaliyetlerin daha verimli gerçekleşmesini amaçladıklarını kaydetti. Bakan Pakdemirli, 2018 yılı sonbaharında Türkiye'de 'koloni çöküşü' olarak da ifade edilen, kitlesel bal arısı ölümleri yaşandığını hatırlatarak, şöyle dedi:



"Koloni çöküşleri sadece ülkemizde değil, dünyada da uzun yıllardır yaşanmaktadır. Bu duruma meteorolojik parametrelerin, bazı parazitlerin ve kimyasalların etkili olduğu genel kanaat. Biz de, meteorolojik parametrelerin bu kadar önemli olduğu arıcılık için en önemli üretici birliği olan 70 bin üyeli Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği kararı aldık. Bu protokol sayesinde, arıcılarımızın olumsuz meteorolojik durumdan daha az etkilenmeleri için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 7/24 yaptığımız tahmin ve erken uyarılarımızla süreçte yer alacağız. Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Arıların beslenme sahasını ve arıcılarımızın konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için geçmiş yıla ait verilerimizi kendileri ile paylaşacağız. Paylaşılan bu bilgiler ile; sıcak hava ve soğuk hava dalgalarını, kuvvetli meteorolojik hadiselerin tahminini arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece balın miktarına ve kalitesine katkı sağlamış olacağız."



'DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ'



Pakdemirli, Türkiye’nin çiçek, kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği gibi birçok özgün bal çeşidine sahip olduğunu dile getirerek, "8,1 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle ülkemiz, dünyada ikinci sırada yer almakta. Üretilen 114 bin 471 ton balın 30-40 bin tonu çam balı olmakta ve bunun 6 ila 8 bin tonu ihraç edilmektedir. Türkiye’de bal üretiminin yaklaşık yüzde 25’i çam balı niteliğinde olup doğrudan çam orman alanlarından elde edilmektedir. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ını da ülkemiz karşılamaktadır" diye konuştu.



'ARICILIĞIN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 160-190 MİLYAR LİRA'



Arıcılığın ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığına vurgu yapan Pakdemirli, "Arıcılık ürünlerinin yanında arılı kovan ve ana arı gibi materyallerin sağladığı ekonomik değerler de hesaba katıldığında bu sektörden elde edilen toplam gelir yaklaşık 16 milyar lira. Ülkemizde polenin kilogramı 80-150 lira, propolisin kilogramı 80 -200 lira, arı sütünün kilogram fiyatı 5 bin – 7 bin lira arasında değişmektedir. Avrupa'da ise polenin kilogramı 30 Euro, propolisin kilogramı 120 Euro, arı sütünün kilogram 150-300 Euro ve arı zehrinin kilogramı 30 -300 Euro arasında olduğundan; ülkemizin arı ürünleri ticareti bakımından büyük bir avantaja sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki yapılan araştırmalar, arıcılığın polinasyon yolu ile ekonomiye olan katkısının, bal ve balmumu gibi arı ürünlerinden elde edilen gelirin en az 10-12 katı olduğunu ortaya koymuştur. Bu duruma göre de, arıcılığın Türkiye ekonomisine yaklaşık 160-190 milyar lira gibi önemli bir katkısı olduğu sonucuna varılmaktadır" ifadelerini kullandı.



'SON 18 YILDA ARICILIĞA 676 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK'



Bakanlık olarak, son 18 yılda, arıcılık faaliyetlerine 676,2 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Pakdemirli "Bu ay içinde yayımlanan destek kararnamesi ile de, arıcılık faaliyetlerinde bulunan yetiştiricilerimizin kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla yüzde 50 oranında destek vereceğiz. 2020’de, arılı kovan ve damızlık ana arı desteklemesini sürdürüyoruz. Bu yıl için kovan başına 15 lira, damızlık ana arı başına 80 lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi. Pakdemirli, arıcılık faaliyetlerinde kovan başı verimi arttırmak ve diğer arı ürünlerinden ekonomik olarak daha çok faydalanmak amacıyla da Ülkesel Arıcılık Projesi’ni hazırladıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, ayrıca arıcılık faaliyetlerinin, bilimsel yaklaşım ve araştırmalarla dünya standartlarına ulaştırmak için de İzmir’de Arıcılık Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’ni kurduklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, protokolü imzaladı.