Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.187,26
ALTIN
915,49
DOLAR
14,82
STERLİN
19,67
EURO
16,34
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 6...

Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2022 Çarşamba 11:39
Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı

MERSİN - Doğu Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları tedirgin etmeye başlarken, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, iklim değişikliği ve aşırı balıkçılık nedeniyle Akdeniz'de balık popülasyonunun azaldığını, bu nedenle artan besinlerin denizanaları tarafından tüketilmesi sonucu yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Doğu Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları hem insan sağlığı hem de balıkçılık açısından büyük tehdit oluşturmaya başladı. Yakıcı kapsüllerinin olması nedeniyle temas edildiğinde yangı, kaşıntı, deride kızarıklık ve su toplama gibi klinik etkiler ortaya çıkan denizanaları balıkçı ağlarını doldurdu. Her ağda 50'den fazla denizanası çıktığı belirtilirken Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Deniz Ayas, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ayas, özellikle iklim değişikliği ve aşırı balıkçılığın türün artışını etkilediğini söyledi. 

‘YAKICI ETKİ BIRAKABİLİYOR’

Zehirli bir tür olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Ekim aylarında balıkçıların ağlarında çıkmaya başladı. ‘Rhopilema Nomadica’ adından denizanası türü bu. 1970’ten bu yana Akdeniz’de görülen Kızıldeniz kökenli bir canlı. Zehirli bir tür. Üzerinde batıcı, yakıcı hücreler var. Bu hücreler elinize değdiğinde yakıcı bir etki yaratabilir. Geçtiğimiz yıl Lübnan ve İsrail kıyılarında sıkça görüldü. Her sonbaharda ve kış mevsiminde ülkemizin körfezlerinde popülasyonlar oluşturabiliyor. İklim değişikliği ve çoğalan balıkçılık faaliyetleri nedeniyle artan besinlerin denizanaları tarafından tüketilmesi türün artışına neden olabilecek faktörlerden biri. İyi beslenen denizanalarının yoğunluğu her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu yıl önceki senelere göre çok daha fazla denizanası sahillerde görülmeye başlandı” dedi.

‘TURİZM SEZONUNU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR’

Denizanalarının yoluyla hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Ayas, “Bunlar suyun hareketiyle bir yerden başka yere hareket eden canlılar. Bunların Mersin körfezinden dışarı çıkmasını bekliyoruz ama eğer turizm sezonunda da kalırsa ciddi olumsuz etkileri olabilir. Üniversiteler ve ilgili bakanlıkları türün izlenmesi üzerine faaliyet yürütüyor. Mersin Üniversitesi olarak biz de bu türü Ekim ayından beri izliyoruz. Vatandaşlarımızı bu türe karşı uyarıyoruz. Zehirli bir tür, kesinlikle uzak durmaları lazım. Bu canlılar bulunduğu yerde sabit kalırlar. Bir yerden başka yere dalgayla hareket ederler. Kesinlikle dokunmamak gerekir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizBalıkDenizanası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şubat yağışlarında yüzde 87'lik rekor artış
Şubat yağışlarında yüzde 87'lik rekor artış
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 19 yaralı
Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 19 yaralı
Havası en kirli ülkeler açıklandı
Havası en kirli ülkeler açıklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans