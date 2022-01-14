Doğu Karadeniz'de 221 köy yolu kardan kapandı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Giresun, Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde 221 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ordu’da 7 ilçede, Rize’de de merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı etkili oluyor. Bölgede soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun’un yüksek kesimlerindeki ilçelerde bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Rize'de 111, Gümüşhane'de 62, Giresun’da 38 ve Bayburt’ta 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



OKULLARA KAR TATİLİ



Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe, Ulubey, Mesudiye ilçelerinin tamamındaki okullar ile Kabadüz ilçesindeki 1 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için de Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrencilerin de bugün için izinli sayılacağı duyuruldu. Kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle Rize'de de merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.



Öte yandan bölge illerindeki valiliklerce yapılan yazılı açıklamalarda, kar yağışının yollarda buzlanma meydana getirdiği, özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Öte yandan Ordu'nun Akkuş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için caddelere kulübe yerleştirdi, yiyecek bıraktı.