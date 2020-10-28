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Doğu Karadeniz'de kuraklık arttı, yangın uyarısı geldi

Doğu Karadeniz’de yağışların azalmasıyla oluşan kuraklıkla birlikte yakılan anızın ateşi, lodosla yayılarak, orman yangınları riskini artırdı. Uzmanlar, 10 ayda 38 yangının çıktığı bölgede riskin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:56
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Doğu Karadeniz'de kuraklık arttı, yangın uyarısı geldi

TRABZON - Karadeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı. Bu yıl yarı oranında yağış alan bölgede kuraklıkla birlikte yakılan anızın ateşi, lodosla yayılarak, orman yangınları riskini artırdı. Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Doğu Karadeniz’de yangın sezonunun hava şartlarına bağlı olarak başladığını hatırlattı ve uyarılarda bulundu. Yılmaz, "Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. İçinde bulunduğumuz periyot da bu sezonun başlangıcı. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır" dedi.

‘2 AYDIR YAĞIŞ ALAMADIK’

Bölgede hava şartlarının yangına zemin hazırlayacak durumda olduğunu kaydeden Yılmaz, "2 aya yakın süredir yöremizde yağış alamadık. Arazi ve otlar kuru, rutubet düşük. Buna bağlı olarak zaman zaman rüzgar da çıkıyor. Bunlar birleştiği zaman yangınların çıkma ve büyüme olasılığı artırıyor. İnsanlarımızın dikkatli olmalarını, bahçelerindeki temizliklerde çıkan maddeleri yakmamalarını istiyoruz. Yine orman içinde ve civarında ateş yakılmamasını istiyoruz. Çobanlar, avcılar veya gezinti amacıyla ormanlara giden insanların kesinlikle ateş yakmamalarını, sigara ve ateşin çıkmasına neden olarak diğer şeylerden kaçınmalarını istiyoruz" diye konuştu.

‘ELİNLE YAKTIĞIN ATEŞİ GÖZYAŞINLA SÖNDÜREMEZSİN’

Pandemi nedeniyle yoğun olarak köylere dönüşler olduğunu ve tarım arazilerinin daha çok kullanıldığını kaydeden Yılmaz, "Bu arazilerden yanıcı madde olabilecek kesim artıkları çıkabiliyor. Vatandaşımızı belediyeler, köy muhtarları ve kaymakamlıklarla görüşerek, uyarıyoruz. En ufak bir dikkatsizlikle yangınların çıkmasına sebep olabilecek şartları yaşıyoruz. ‘Elinle yaktığın ateşi, gözyaşınla söndüremezsin’ diyoruz. Daha fazla dikkatli olalım" dedi.

10 AYDA 38 YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt’ta 10 aylık süreçte 38 yangın çıkarken, 48 hektarlık alan zarar gördü. Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 28.10.2020 10:57
Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizKuraklıkYangın Uyarısı
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