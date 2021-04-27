Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1389
ALTIN
472.685
DOLAR
8.2592
STERLİN
11.4120
EURO
9.9606
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
23 Akademik Personel Alınacak
23 Akademik Personel Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak

Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17- 23 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu Karadeniz’den en fazla vaka artışı Giresun’da oldu. Yüzde 13,14’lük yükselişin yaşandığı Giresun’u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip ederken, azalan kentler ise Samsun, Trabzon, Ordu ve Rize oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2021 Salı 12:30
0 Okunma
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma; 4 ilde düşüş, 5 ilde artış

TRABZON - Sağlık Bakanlığı'nca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka oranları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il, Giresun oldu. Geçen haftaya göre yüzde 13,14’lük artışın yaşandığı Giresun’da, 624,22 olan vaka oranı 706,23’e yükseldi.

Son haftalarda vaka oranlarında artış olan bölgede alınan kısıtlama ve beraberindeki tedbirler, olumlu sonuç verince geçen haftalarda tek düşüş yaşanan Samsun’un yanı sıra Trabzon, Ordu ve Rize’de de vaka sayıları düşüş eğilimine girdi. Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz’den en fazla vaka artışı olan il, Giresun oldu. Yüzde 13,14’lük yükselişin yaşandığı Giresun’u; Gümüşhane, Bayburt, Sinop ve Artvin takip etti.

Trabzon’da vaka oranı 409,90’dan 353,74’e, Rize’de 516,03’den 508,19’a, Ordu’da 565,14’ten 528,24’e, Samsun 601,14’ten 481,90’a geriledi.

Giresun’da vaka oranı 624,22’den 706,23’e, Sinop’ta 440,73’ten 445,35’e, Artvin’de 230,09’dan 250,15’e, Bayburt’ta 568,92’den 601,88’e, Gümüşhane’de ise 242,76’dan 333,80’e yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaDoğu KaradenizVaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
Diyarbakır'da aşı olmak istemeyenler, aranarak ikna ediliyor
Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede
Kargocuların Ramazan mesaisi: Memleketten gelen gıda ürünleri zirvede
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı
'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans