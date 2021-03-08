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Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı

Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi tarafından kadın istihdamının arttırılması ile sepetçiliğin yeniden hayat bulması amacıyla hazırlanan ‘Emek kadından, sepet hasırdan’ projesi kapsamında Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde sepet örücülüğü kursu açıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2021 Pazartesi 14:32
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Edirne'de 'Emek kadından sepet hasırdan' projesi başladı

EDİRNE - Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi tarafından sepetçilik mesleğinin yaşaması için hazırlanan ‘Emek kadından, sepet hasırdan’ projesi başlatıldı. Kadınların istihdama kazandırılmasını da amaçlayan proje, bugün Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde tanıtıldı.Tanıtıma Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ile öğretmenler ve kursiyerler katıldı. 24 kadının katıldığı kurs, pandemi kurallarına göre gerçekleştirilecek.

‘KADININ OLMADIĞI EKONOMİ ZOR BÜYÜR’

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sepet örücülüğü uutulmaya yüz tutmuş mesleklerden. Üretilen sepetleri satarak, kadınlarımızın ekonomisini destekleyeceğiz. Kadın eli değen şeylerin ne kadar bereketli olduğunu göstermek için kursu, bu anlamlı günde açtık. Kadın elinin değmediği ekonomi büyümekte zorlanır. Kadın emeğimizin yanında olan çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ettireceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Keşan Belediyesi’nin Kent Hizmetleri Birimi’nden bizler üretilen ürünleri satın alacağız. Satın aldığımız ürünleri de satış noktalarında, internette değerlendireceğiz” dedi.

KADINLA BİRLİKTE AİLE VE TOPLUM GÜÇLENİR

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa da kadının güçlenmesinin hem ailenin hem de toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini belirtti. Mustafapaşa, “Bu doğrultuda sayın valimizin önderliğinde sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız iş birliğinde ‘Emek kadından, sepet hasırdan’ projesi hazırlandı. Bu proje iki  aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada halk eğitim merkezi müdürlüğümüz tarafından 24 kadınımıza sepetçilik konusunda eğitim verilecek. İkinci aşamada eğitime katılan kadınlarımızın üretime geçerek istihdama katılımları sağlanacaktır” diye konuştu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, mesleği olmayan kadınların istihdama kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emek Kadından Sepet HasırdanProjeEdirne
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