Edirne'de yerleşim yerine yakın taş ocağında çalışma durduruldu

EDİRNE’nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yerleşim alanlarına yakın mesafede bulunan taş ocağında faaliyetin sonlandırıldığını belirterek, "Taş ocağında çalışma bitmiştir. Bir daha çalışma olmayacak" dedi. Helvacıoğlu, mevcut alana dolgu yapıldığını ve mesire alanı olarak düzenleneceğini söyledi.



Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan, Yeni Mahalle’deki Belkoop Evleri'ne 160 metre mesafedeki ve 20 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen eski taş ocağında çalışmalar sonlandırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, taş ocağında faaliyeti hiç kimsenin istemediğini belirterek, şöyle konuştu:



“"Taş ocaklarıyla ilgili bir sorunumuz vardı. Yaklaşık 45-50 gün civarında bir taş ocaklarının serüveni oldu. Mahallemizde bir taş ocağı kurulmuştu. Belediyemiz, yaşayanlar ve siyasiler dahil hiç kimse burada taş ocağı olmasını istemiyordu. Çünkü hem gürültü hem de çevrenin bozulması noktasında hassasiyet göstermemiz gerekiyordu. Sayın valimin, kaymakamımın bilgisi doğrultusunda, kıymetli vekillerimiz ve BOTAŞ yetkilileri devreye girerek bayram öncesi çalışmaların olmayacağını söylemiştik. Yine bu sözümüzde durduğumuzu yerinde gösterelim istedik. Taş ocağında çalışma bitmiştir, bir daha çalışma olmayacak. Bugün bayrama kadar taşıma oldu ve toparlandılar. Yeni yer var mı yok mu özel bir firmanın sorunudur. Ama gördüğünüz gibi çalışmanın olmadığını buradan izleyebiliriz. Biz yönetici olarak makinenin çalışmayacağını, bu işin iptal olduğunu sözümüzde durduğumuzu belirtmek için alandayız. Faaliyet durdurulmuştur, sayın valime, sayın vekilime teşekkür ederim, firmaya da hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Onlar da çalışmalarını sonlandırmışlardır. Sayın il ve ilçe başkanlarımla beraber yaptığım toplantıda durdurulacağını söylemiştir. O günden sonra da geldik yerinde sözümüzü tuttuğumuzu göstermek istedik."



‘ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN GİRİŞİMLERİ DEVAM ETTİRECEĞİZ’



'ÇED gerekli değildir' raporunun iptal edilmesi konusuna değinen Helvacıoğlu, "Ben görevde olduğum süre boyunca faaliyet olmayacak. ÇED raporunun iptali için girişimleri devam ettireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Herkesin içi rahat olsun. ÇED raporunun iptali için de sayın valimin de gereğini yapacağını biliyorum. Biz de başvuruda bulunacağız. Bu bir siyasi demeç değil, Keşanlı kardeşlerinin demecidir. Bu kadar net, ben başkan olayım olmayayım buradaki mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.



Başkan Helvacıoğlu, mevcut alana dolgu yapıldığını ve mesire alanı olarak düzenleneceğini söyledi.



Öte yandan Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı taş ocağının Edirne Valiliği’nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açıp, taş ocağında projedeki taahhütlerin aksine patlatma yapıldığı iddiasıyla kaymakamlık ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.