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Edirneli kadınlardan şiddete karşı yürüyüş

25 Kasım 2022 Cuma 15:26
Edirneli kadınlardan şiddete karşı yürüyüş

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan kadınlar, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş yaptı.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonunda; Keşan Belediyesi, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş, Hastane Caddesi'ndeki Şehitlik Parkı önünden başladı. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kadınlar, geçtikleri cadde ve sokaklarda çevredekiler tarafından alkışlarla desteklendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, grup adına basın açıklamasını okudu. Kafalı, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar olarak dünyanın dört bir tarafında, yaşamlarının her alanında karşılaştıkları ayrımcılık, sömürü, cinsiyet eşitsizliği, ev içi şiddet ve toplumsal şiddete dikkat çekmek amacıyla mücadele ve dayanışma ruhuyla şiddetin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya ve yasaları uygulamaya davet ettiklerini söyledi. 

Dünya genelinde pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlik ve haksızlıkların günden güne artığını aktaran Kafalı, "Biz kadınlar en çok en yakınlarımızdaki erkekler tarafından şiddet görüyor ve öldürülüyoruz. Türlü bahanelerle ilk işten çıkarılan, eğitim hayatından ilk koparılan bizler oluyoruz. Kadınlar olarak tüm bu zorluklara rağmen eşit ve özgür yaşamak için mücadeleden geri durmadık, durmayacağız da. Dünyanın her yerinde ve bu topraklarda meydanları doldurmaya haklarımız için direnmeye, ortak geleceklerimiz için örgütlenmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirneli Kadınlarşiddete Karşı Yürüyüş
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