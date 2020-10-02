Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1146
ALTIN
475.486
DOLAR
7.7296
STERLİN
10.0378
EURO
9.0628
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması...
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa...
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl yapılır?
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl...

Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek

Edirne'de, İstiklal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için resim yaparak, şiirler yazdı. Öğrenciler, resim ve şiirleri Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na gönderirken, Okul Müdürü ve Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, Edirne'deki 'küçük kalpler'in Azerbaycan için attığını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ekim 2020 Cuma 13:06
0 Okunma
Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek

EDİRNE - Edirne İstiklal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, uzaktan eğitim gördükleri sosyal bilgiler dersinde, Azerbaycan konusundaki ders sırasında öğretmenleriyle farkındalık çalışması yaptı. Topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek isteyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde resim yapıp, şiirler yazdı. Öğrenciler, Azerbaycan ve Türk bayrağı motiflerinin de bulunduğu resim ve şiirleri Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na göndermek üzere postaya verdi. 

Okul Müdürü ve Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz ise öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Öz, pandemiden dolayı devam eden uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde Azerbaycan konusunu işlendiğini, bu sırada da kardeş ülkenin yanında olduklarını göstermek için böyle çalışma yaptıklarını söyledi. Öz, "Ülkemizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın kalbi şu an Azerbaycan için atıyor. Yüce Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan halkının yanında, 2 devlet 1 millet diyerek sahip çıkmıştır. Bugünlerde de yine tüm vatandaşlarımızın Azerbaycan'ın yanındadır. Bugün de 'küçük kalpler' Azerbaycan için atıyor. Bu çocuklar milli bir ruhun tekrar doğmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu gençler olduğu sürece hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek ve dünyada lider ülke haline gelecektir. Bundan eminiz. Kendilerine, ailelerine ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Resimlerin Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na gönderileceğini dile getiren Öz, "Daha sonra burada basında çıkan haberleri de Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya göndereceğiz. Daha önceden kendisini Türk Ocakları olarak Edirne'de misafir etmiştik kendisini, konferansımıza gelmişti. İyi ilişkilerimiz var. Kendilerine göndereceğiz. Belki de orada daha farklı yerlerde bunun yansıması da olacak" diye konuştu.

Öte yandan öğrenci İlknur Irmak'ın Azerbaycan için yazdığı şiiri okuması, duygusal anlar yaşattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstiklal Ortaokulu 5inci Sınıf öğrencileriEdirneAzerbaycanDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
Teröristlerin köprünün altına tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi
Teröristlerin köprünün altına tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi
"Ermenistan ile Azerbaycan çatışması; Kafkas Baharı’nın ayak sesleri"
"Ermenistan ile Azerbaycan çatışması; Kafkas Baharı’nın ayak sesleri"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans