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Ege'de batan bottaki kayÄ±p gÃ¶Ã§menlerden birinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:17
Ege'de batan bottaki kayÄ±p gÃ¶Ã§menlerden birinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

AYDIN - Ege Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda, Ã¶nceki gÃ¼n alabora olarak batan bottaki 8 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±lÄ±rken, kayÄ±plar iÃ§in baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Afganistan uyruklu olduÄŸu deÄŸerlendirilenÂ bir kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ 31 Ekim'de bindikleri bot ile SisamÂ AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menlerin bulunduÄŸu bot, Ege Denizi'nde Evia ile Andros adalarÄ± arasÄ±ndaki Kafirea BoÄŸazÄ±'nda fÄ±rtÄ±na nedeniyle alabora olarak battÄ±. GÃ¶Ã§menlerin batmadan Ã¶nce Fronteks ve 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ni arayarak yardÄ±m istedikleri belirtildi. BÃ¶lgede bulunan Ä°talyan, Yunanistan ve Fronteks botlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda suyun yÃ¼zeyinde can simitlerine tutunarak hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan 8 gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±larak Sisam AdasÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p, hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± belirtildi. KayÄ±p gÃ¶Ã§menler iÃ§in ise bÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Sisam AdasÄ± gÃ¼neyinde arama kurtarma faaliyetine dÃ¼n, saat 11.20'de ise,Â  iÅŸtirak eden aint Kitts ve Nevis Federasyonu bayraklÄ± 'Petro-Bulk 1' isimli ticari gemi tarafÄ±ndan deniz Ã¼zerinde bir cansÄ±z beden tespit edildi. TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik botuna bildirilmesi Ã¼zerine bir gÃ¶Ã§men cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ekipler cansÄ±z bedeni sudan Ã§Ä±kararak kÄ±yÄ±ya getirdi. Afganistan uyruklu olduÄŸu deÄŸerlendirilen kiÅŸinin cansÄ±z bedeni kimliÄŸi tespit edilmek Ã¼zere KuÅŸadasÄ± Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Batan BotEgeKaÃ§ak GÃ¶Ã§men
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