Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,817.55
ALTIN
688.73
DOLAR
11.94
STERLİN
15.92
EURO
13.42
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve...
Marmara Üniversitesi Akademik Personel alacak
Marmara Üniversitesi Akademik Personel...
İcradan Satılık Otel Kompleksi
İcradan Satılık Otel Kompleksi
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...

Elazığ'da depremzedelere 178 konut için kura çekimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2021 Perşembe 16:02
0 Okunma
Elazığ'da depremzedelere 178 konut için kura çekimi

ELAZIĞ - ELAZIĞ'da geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 178 konut için kura çekimi yapıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Karakoçan ilçesinde 174, Hicret Mahallesi'nde 4 olmak üzere toplam 178 konut için AFAD İl Müdürlüğü'nde kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak ilk kurayı çekti. Vali Toraman "TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekme işlemlerine devam ediyoruz. Bugün de Karakoçan ilçemizde 174, Hicret Mahallesi'nde de 4 vatandaşımız olmak üzere toplam 178 vatandaşımız için kura çekeceğiz. Bir yandan il merkezini tamamlamaya doğru gidiyoruz. Öte yandan ilçe merkezlerindeki çok katlı konutların teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da köylerdeki hak sahibi vatandaşlarımız için biten konutları teslim ediyoruz ve yapımına devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda depremin açmış olduğu yaraları sarmış olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DepremzedelerKura çekimiKonutElazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TamTeşvik ile SGK’nın istihdam teşviklerinden TAM yararlanın
TamTeşvik ile SGK’nın istihdam teşviklerinden TAM yararlanın
Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi
Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi
Bakan Gül: Taciz niteliğinde ısrarlı takibin daha ağır cezalandırılmasına çalışıyoruz
Bakan Gül: Taciz niteliğinde ısrarlı takibin daha ağır cezalandırılmasına çalışıyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans