En çok vaka görülen 4'üncü il Yalova'da, endişe

YALOVA - Sağlık Bakanlığı’nca, Türkiye'nin risk haritasında çok yüksek risk ile ’kırmızı’ kategoride yer alan Yalova’da, 3-9 Nisan arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 690,82 olarak açıklandı. 8-14 Şubat haftasında vaka sayısı 75,17 olduğu açıklanan kentte, 2 ay içerisinde vaka sayısının yaklaşık 10 kat arttığı görüldü. Yalova, 3-9 Nisan haftasında, her 100 bin kişide görülen 690,82 vaka sayısıyla Türkiye’de dördüncü sırada yer aldı. Vaka sayısındaki hızlı artış kentte yaşayanları tedirgin etti.



'SOKAKTA GEZEN İNSANLAR TEDBİR ALMALI'



Vaka artışından endişe duyduklarını belirten esnaf Kemal Durnagöl, “Kimse korunmayınca vakalar arttı. Serbest kalınca her şey güllük gülistanlık sanıyoruz. Her tarafa koşuyoruz. Ama böyle olmaması lazım. Yalova pilot bölge. İzmit, Bursa, İstanbul'dan çok gelen oluyor. Dışarıdan gelen insan sayısı fazla olunca buna bağlı olarak vaka sayıları da yükseldi. Önemli olan sokakta gezen insanın tedbir alması” dedi.