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Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 1620 personel ile 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 2 bin 550 personel ile 'Eren-5 Bagok Operasyonları'nın başlatıldığını açıkladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:49
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Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda, 'Eren-1 Tendürek Operasyonu', 'Eren-2 Lice Operasyonu' ve 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları'nın ardından 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok Operasyonları' başlatıldığı belirtildi. Eren-4 Operasyonuna Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personelin, Eren-5 Operasyonuna da 2 bin 550 personelin katıldığı bildirildi.



İlk 3 operasyonun devam ettiği anımsatılarak, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren BülbülEren4Eren5TerörOperasyonJandarmaAsker
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