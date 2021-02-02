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'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2021 Salı 10:01
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'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: 1453 personelin katılımı ile Bitlis ve Siirt'te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEren6 MergeloTerörOperasyon
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