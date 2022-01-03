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Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'nı yükseltti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:43
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Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'nı yükseltti

BARTIN - Kentte 2 gün boyunca kuvvetli yağmur etkili oldu. Sağanak ile birlikte yüksek kesimlerdeki karlar eridi. Böylece şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri, sular altında kaldı.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Irmağın yükselmesi ile Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu. 

'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise "Bartın'da geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından 2 gündür yağmurun ardından Bartın Irmağı yükseldi. Şu anda yağış yok. Irmaktaki seviye de her saat düşmeye başladı. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eriyen KarlarBartın Irmağı
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