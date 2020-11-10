Erzade nineden Atatepe'de saygı duruşu

ARTVİN - Türkiye'de 22 metre ile en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Artvin'deki Atatepe'ye çıkanlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı. Erzade Yalçıntaş da ilerleyen yaşına rağmen eline aldığı Türk bayrağıyla Atatepe'ye geldi. Her 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Erzade Yalçıntaş, "Atatürk bize Türkiye'yi armağan etti, cumhuriyeti kurdu. Askerin arkasında, yanında değil önünde göğsünü siper etti ve zafer kazandı. Düşmanı püskürttü, denize döktü. Ömrüm yettikçe anma törenlerine geleceğim" dedi.



Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Artvin'de anıldı. Kent merkezindeki anma töreninde siren, 6 dakika erken çaldı. Halk, saygı duruşunun vaktinden önce yapıldığını anlayınca şaşkınlık yaşadı.