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Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:37
Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timleri', ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları, kazma ve küreklerle kırıyor. Boyları 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Yüzlerce ton buzu kırıp imha eden itfaiyeciler, halkı saçak altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğu Erzurum'da çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce de saçaklarda buz sarkıtları oluşuyor. Boyları 2- 3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden metrelerce yükseklikteki sarkıtları, itfaiyenin buz kırma timi, vinç ya da itfaiye aracının sepetine çıkıp kazma ve veya küreklerle kırıyor.

Günde yaklaşık 3-4 kamyon buz kırdıklarını söyleyen itfaiyeci Fehmi Aksakallı, "Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Gün boyu gezip çatılarda buz arıyoruz. Gördüğümüzü çevre güvenliğini alıp kırıyoruz. Bunları hiçbir ücret almadan yapıyoruz. Her gün iki ya da üç kamyon buz kırıyoruz. 39 metre kadar uzanın vincin sepetine binip elimizdeki kazma ve kürekle çatıdaki buzları kırarak imha ediyoruz" diye konuştu.

Yakutiye ilçesi Saray Bosna Caddesi'ndeki mağazada çalışan Deha Işık, başına buz düşmesiyle yaralandığını belirterek, "Esnaf iş yerinin önünü kürekle temizledi. Bizim mağazanın saçağında da hiç buz yoktu. Ben de temizlik yapayım dedim. Tam merdivenin oradayken birden başıma buz düştü. Kanı durduramadık, ambulans çağırdık beni üniversite hastanesine götürdüler. Film çekildik, korkulacak bir şey çıkmadı. Dört dikiş attılar" diye konuştu.

İş yerinin müşterilerini sürekli uyardıklarını söyleyen esnaf Erol Geyik ise, "İş yerine gelen müşterilerimiz ya da yoldan geçen vatandaşlar sürekli tehdit altında. Sudan sebeplerden insanların hayatına mal olabiliyor. Belediyemizin bu çalışmasından da çok memnunuz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Buz Kırma TimleriErzurum
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